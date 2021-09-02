قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية أبو رجوان بالبدرشين لتحويل مسار خط

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أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار المشاريع القومية التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية فإنه سيتم تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 400 مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين.

ونوهت المحافظة بأن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة 8 مساء غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 إلى الساعة 4 صباحاً يوم السبت الموافق 4/9/2021، علماً بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي قرية أبورجوان بالبدرشين.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المحددة لإنتهاء الاعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين بالمتابعة الدورية وإزالة أي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.