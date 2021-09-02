أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية أبو رجوان بالبدرشين لتحويل مسار خط

Print
قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية أبو رجوان بالبدرشين لتحويل مسار خط قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية أبو رجوان بالبدرشين لتحويل مسار خط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار المشاريع القومية التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية فإنه سيتم تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 400 مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين.

ونوهت المحافظة بأن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة 8 مساء غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 إلى الساعة 4 صباحاً يوم السبت الموافق 4/9/2021، علماً بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي قرية أبورجوان بالبدرشين.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإلتزام بالمواعيد المحددة لإنتهاء الاعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين بالمتابعة الدورية وإزالة أي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك