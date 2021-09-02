محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة بالمتابعة الميدانية لمشروعات قرى نصر النوبة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز نصر النوبة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة المهندس ناجح مصطفى بأنه تم المرور على 3 مجالس قروية هي بلانة وأبوسمبل وعنيبه منها مشروع مجمع خدمات بلانة الجارى إنشاءه من ضمن 9 مجمعات بمركز نصر النوبة ويقع على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

وأضاف أن المرور الميدانى للجنة شمل مشروعات مجمع الخدمات بأبوسمبل، وكذلك المجمع الزراعى، وأيضاً مجمع خدمات عنيبه، بالإضافة إلى مشروع شبكات الصرف الصحى لقرى أدندان وقسطل وتوماس وعافيه بإجمالى أطوال 45 كم من ضمن 11 قرية مما يساهم في توفير خدمة الصرف الصحى لـ 60 ألف نسمة يشملهم هذا المشروع الضخم الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقديرية 270 مليون جنيه حيث يضم المشروع أيضاً محطة معالجة توشكى بطاقة 17 ألف م3، و3محطات رفع .