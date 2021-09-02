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استئصال 45 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قنا الجامعي (صور)

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استئصال 45 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قنا الجامعي (صور) استئصال 45 ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بمستشفى قنا الجامعي (صور)

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نجح فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بقنا، الخميس، في استئصال ٤٥ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم.

وقال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المريضة قدمت عيادة النساء بالمستشفى الجامعي تعاني ألم أسفل البطن وانتفاخ بالبطن، وتم إجراء الفحوصات والآشاعات اللازمة، وتبين وجود أورام ليفية متعددة بالرحم، وتم استئصال الأورام الليفية بلغت 45 لوفة تتراوح أحجامهم من ١ سم إلى ٢٠ سم بوزن بلغ ٥ كليوجرامات مع الحفاظ على الرحم في جراحة استغرقت قرابة الساعتين وتعد هذه من الجراحات الصعبة التي يوفرها قسم النساء والتوليد لأهالي جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور مصطفى خضري أستاذ مساعد النساء والتوليد والطبيب أحمد جمال والطبيب أحمد عبدالباقي المدرسان المساعدان بالقسم والطبيب المقيم محمد محروس وإشراف الدكتور عبدالناصر عبدالجابر أستاذ النساء والتوليد ورئيس القسم وفريق التخدير الطبيب محمد عبدالعزيز مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيب المقيم أمنية العدوي بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة من هيئة تمريض العمليات الحكيمة صابرين محمد.

المصرى اليوم

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