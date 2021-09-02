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إقلاع 15 رحلة بالون تقل 300 سائحا أجنبيا غرب الأقصر 

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إقلاع 15 رحلة بالون تقل 300 سائحا أجنبيا غرب الأقصر  إقلاع 15 رحلة بالون تقل 300 سائحا أجنبيا غرب الأقصر 

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أقلعت اليوم الخميس، 15 رحلة بالون طائر على متنها 300 سائح من مختلف الجنسيات الاجنبية، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من معابد ومقاصد اثرية لملوك وأمراء ونبلاء الفراعنة، من ارتفاع 550 قدم فوق سطح الارض، ومشاهدة المناظر الطبيعية ونهر النيل الخالد المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر
رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر

وقال هانى السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، ان سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 15 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر
رحلات البالون الطائر بغرب الاقصر

وأضاف ان جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأشاد الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر، بهذه الانتعاشة في زيادة أعداد الرحلات، بجانب الانتعاشة تشهدها المدينة السياحية الأشهر في العالم لما تحتويه من مزارات اثرية وسياحية متعددة بجانب عشق كثير من السياح لرحلات المغامرة المتمثلة في البالون الطائر في غرب المدبنة والتى تطير يوميا وفق إجراءات احترازية مشددة، وكذلك التنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني واتباع كافة إجراءات السلامة والأمان.

المصرى اليوم

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