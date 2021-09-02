تطعيم 341 ضد أمراض الحصبة والحصبة الألماني وفحص 1089 شخص قادمين من الخارج

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية لضمان تحسين مستويات الأداء وتلبية إحتياجات المواطنين الصحية بمختلف المدن والقرى ولا سيما في المناطق البعيدة والنائية، مشدداً على تكثيف الجهود وخاصة في مجال توزيع اللقاحات والأمصال والتطعيمات، أو في مجال التوعية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية وغيرها.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير كميات مناسبة من لقاح التطعيم ضد كورونا بـ 12 مركز ثابت و27 فرقة متحركة بدواوين الهيئات والمصالح الحكومية والجامعية والسياحية، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات، موضحاً بأن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية قامت بتطعيم عدد 341 ألف و154 طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى خلال 3 أشهر الماضية، بجانب تقديم التطعيم ضد مرض الألتهاب الكبدى الفيروسى B لعدد 237 من الفريق الطبي بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، وعدد 178 مريض فشل كلوى، علاوة على فحص ومتابعة حالة 1089 شخص من القادمين من الخارج للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية .