نقيب الفلاحين يتوقع إنتاج نحو 1.5 مليون قنطار الموسم الحالي من الأقطان المصرية

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قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الخميس، إن مساحة زراعة القطن انتعشت هذا الموسم وزادت المساحة الزراعية عن الموسم السابق بما يقارب الـ 50 ألف فدان، موضحًا أن الموسم الماضي شهد خسائر فادحة لمزارعي القطن، وتقلصت المساحة الزراعية منه، حيث تم زراعة نحو 180 ألف فدان تقريبا وبلغ سعر قنطار القطن بأقل من 2000 جنيه خلال الموسم الماضي.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه رغم عدم وجود سعر ضمان مسبق لشراء الأقطان وعزوف الكثير من مزارعي القطن عن زراعته مؤخرًا، متوقعًا إنتاج نحو 1.5 مليون قنطار هذا الموسم من الأقطان المصرية من المساحه المنزرعه قطن موسم2021 والتي تزيد عن230الف فدان .

وأوضح «أبوصدام»، أن انتعاش زراعة القطن هذا الموسم وزيادة المساحات المنزرعة منه يرجع ذلك لـ5 أسباب أساسية ساهمت إلى حد كبير في أولها ارتفاع أسعار القطن عالميًا بما يزيد عن 60% عن الموسم الماضي وزيادة الطلب على القطن عالميًا بما يوحي بأن تشهد أسعار الأقطان محليًا زيادة كبيرة قد تصل إلى 500 جنيه للقنطار الواحد.

وأضاف نقيب الفلاحين أن تطبيق نظام تسويق القطن بالمزايدة على كل أنحاء الجمهورية، حيث يتم إجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين ويحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.

وأشاد «أبوصدام»، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الدوله لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمحالج وانشاء اكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 62.5 الف متر مربع، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير تقاوي القطن ذات الإنتاجية العالية وبكميات كافية وأسعار مناسبة ونجاح مصر في زراعة القطن الملون بما يواكب مع الطلب العالمي عليه، حيث لا يحتاج القطن الملون للصبغات الصناعية بما يجعله يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة ويلبي احتياجات الراغبين في استخدام الملابس والمنسوجات الطبيعية.