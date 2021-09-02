صحة حماس: 5 وفيات و1595 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و1595 إصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء 5269 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّه بلغت حالات التعافي إلى 423 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، واجمالي تراكمي للمصابين 133483 اصابة، والحالات النشطة 14081 حالة.

وأشارت إلى أنّ بلغ اجمالي المتعافين 118251 حالة، والوفيات 1151 حالة وفاة.

ونوهت إلى أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 274 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 168 حالة.