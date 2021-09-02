بعضهم عانى من فوبيا المياه..نجوم «ماكو»: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات

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أقيم العرض الخاص لفيلم «ماكو» بأحد السينمات بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن، وحضر العرض عدد من نجومه منهم ناهد السباعي، نيقولا معوض، إيناس عز الدين، محمد مهران، عمرو وهبة، هشام خرما، سارة الشامي.

وخلال العرض الخاص تواجد راديو إنرجي 92.1، وقابل عدد من النجوم الذين تحدثوا عن العمل وعن مشاهد التصوير، وقال مخرج العمل محمد هشام أن العمل كان صعبا، حيث استغرق العمل عليه 4 سنوات، قائلاً: «كل حاجة كانت صعبة خاصة أن التمثيل أغلبه تحت المياه».

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية