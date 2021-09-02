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بعضهم عانى من فوبيا المياه..نجوم «ماكو»: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات

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بعضهم عانى من فوبيا المياه..نجوم «ماكو»: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات بعضهم عانى من فوبيا المياه..نجوم «ماكو»: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات

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أقيم العرض الخاص لفيلم «ماكو» بأحد السينمات بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن، وحضر العرض عدد من نجومه منهم ناهد السباعي، نيقولا معوض، إيناس عز الدين، محمد مهران، عمرو وهبة، هشام خرما، سارة الشامي.
وخلال العرض الخاص تواجد راديو إنرجي 92.1، وقابل عدد من النجوم الذين تحدثوا عن العمل وعن مشاهد التصوير، وقال مخرج العمل محمد هشام أن العمل كان صعبا، حيث استغرق العمل عليه 4 سنوات، قائلاً: «كل حاجة كانت صعبة خاصة أن التمثيل أغلبه تحت المياه».

- صورة أرشيفية

فيما قال محمود بشير مدير التصوير: «أوعد المشاهد بأماكن تصوير ومشاهد لأول مرة على الشاشة بجانب قصة وتمثيل من الجميع أكثر من رائع»، ومن جانبه، قال الفنان نيكولا معوض: «متحمس للفيلم جداً، خاصة إنه أول فيلم أقدمه في السينما المصرية، وأول مرة يتم تقديم هذا النوع في الوطن العربي».
- صورة أرشيفية

وعن علاقة النجوم بالماء والتصوير فيه، قالت بسمة : «كان عندي فوبيا من »، بينما قال عمرو وهبة: «أنا علاقتي بالماء سطحية جداً».

المصرى اليوم

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