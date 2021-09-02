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الامن الوطنى يضبط أكبر العناصر الإجرامية بالقوصية..بحوزتهم مخدرات قيمتها نصف مليون

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الامن الوطنى يضبط أكبر العناصر الإجرامية بالقوصية..بحوزتهم مخدرات قيمتها نصف مليون الامن الوطنى يضبط أكبر العناصر الإجرامية بالقوصية..بحوزتهم مخدرات قيمتها نصف مليون

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط

(3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة القوصية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2هاتف محمول - 2 ميزان – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنصف مليون جنيه.

المصرى اليوم

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