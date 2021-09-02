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ضبط 9450 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة»

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ضبط 9450 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة» ضبط 9450 مخالفًا لارتداء الكمامة و210 قضايا تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، الخميس، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9450 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9405 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 790 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1273 أرجيلة.

المصرى اليوم

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