بحضور وزيرة التضامن وفاروق حسني..«التشكيلين» تحتفل بـ 45 عامًا على تأسيسها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أقامت نقابة الفنانين التشكيليين احتفالية بمرور 45 عامًا على تأسيسها، وذلك في حضور وزراء وشخصيات عامة وفنانين تشكيليين، وحضر الحفل كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومجلس نقابه الفنانين التشكيليين بالقاهرة والإسكندرية، كما شارك في الحفل الفنان جورج بهجوري، والفنان مصطفى عبدالمعطى الحاصل على جائزه النيل، وأبناء النقباء السابقين وتكريم أسماء الراحلين منهم، وافتتاح مقر النقابة بعد التجديد وافتتاح معرض مقتنيات النقابة.

فيما أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موافقه مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون تعديل موارد النقابة المالية لرفع المعاشات الخاصة بالفنان التشكيلي، مؤكدًا أنهم في انتظار الجولة الأخيرة وهي موافقه مجلس النواب، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحسين معاشات الفنانين، والعمل على حماية اجتماعية وصحية لهم.

وصاحب ذلك فيلم تسجيلى وحفل موسيقى من الموسيقار الدكتور باسم سطوحي، وألقت الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، كلمة رحبت فيها بالحضور، موجهة الشكر لكل من معالي وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، على تقديمهم دعم لوجستي كامل لإقامة الحفل، وأعلنت عن التكريمات، وقدمت الحفل المذيعة دينا قنديل، وقد تم تكريم كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، لدعمها الكامل للنقابة، كما تم تكريم الفنان التشكيلي الكبير جورج البهجوري، والفنانة التشكيلية الكبيرة زينب السجيني، والفنانة الدكتورة زينب سالم الحاصلة على جائزه الدولة التقديرية، تكريم شباب الفنانين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية وهم احمد بدوي، وباسم عبدالجليل.

كما حضر الحفل عدد من الفنانين التشكيلين، منهم الفنانين التشكيليين الذين حضروا الحفل الدكتور مايسون قطب عميد كليه الفنون التطبيقية، الدكتور مجدي عبدالعزيز أستاذ بكليه الفنون التطبيقية، والدكتور جورج نوبار عميد كليه الفن والتصميم جامعه الأهرام الكندية، الدكتور عمرو سامي وكيل كليه الفنون الجميلة، والدكتورة عليه عبدالهادي أستاذ الديكور لكليه الفنون الجميلة ووكيل الكلية السابق، الفنان الكبير صلاح حماد، والفنان الكبير محمد جلال نائب رئيس جامعه المنيا، والفنان محمد ثابت، والفنان حسن شبط، والفنان الدكتور احمد عبدالكريم أستاذ التصوير لكليه التربيه الفنية، والفنان الكبير على وهبه، والفنان حسن وصفي وأعضاء مجلس إدارة نقابه الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، ابراهيم بيكاسو، ورضا بيكاسو، والفنان مصطفي الفقي، والفنان مصطفي عبدالمعطي والفنان احمد الباز، والفنان حسن وصفي، والفنان اسامه السروي، والفنان د طارق عبدالعزيز، والفنان الدكتور حنان سمير، والفنان الدكتور مرفت السويفي والفنان الدكتور امال عرفات، والفنان الكويتي عبدالعزيز التميمي ز

وتو خلال الحفل تكريم النقباء السابقين وهم :

- أسم المرحوم/ أستاذ دكتور / عباس شهدي- الذي تولي منصب نقيب التشكليين في الفترة من 1978 حتي 1983 وتسلم التكريم نجله الأستاذ / عمر عباس شهدي.

- اسم المرحوم الأستاذ الدكتورصالح رضا – الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 1983 حتي 1987 وتسلم هذا التكريم الأستاذة الدكتورة/ ميسون محمد قطب- عميدة كلية الفنون التطبيقية.

- اسم المرحوم الأستاذ الدكتورصلاح عبدالكريم- الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 1987 حتي 1988 وتسلم هذا التكريم نجله الأستاذ/ فارس صلاح عبدالكريم.

- اسم المرحوم الأستاذ الدكتور فاروق إبراهيم- الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 1988 حتي 1991 وتسلم هذا التكريم نجله الدكتور/ وائل فاروق إبراهيم.

- اسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ حسين الجبالي- الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 1991 حتي 2001 وتسلم هذا التكريم الأستاذة الدكتورةصفية القباني.

- اسم المرحوم الفنانمصطفي حسين- الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 2002 حتي 2010 وتسلم هذا التكريم ا الدكتور/ طارق عبدالعزيز.

- الأستاذ الدكتورحمدي أبوالمعطي- الذي تولي منصب نقيب التشكيليين في الفترة من 2011 حتي 2020 وتسلم هذا التكريم الأستاذ الدكتور عمرو سامي، نيابة عن الدكتور حمدي أبوالمعاطي.

[image:8:center]