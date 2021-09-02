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«مياه شرب الشرقية»: دورات تدريبية للعاملين حول الإسعافات الأولية

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«مياه شرب الشرقية»: دورات تدريبية للعاملين حول الإسعافات الأولية «مياه شرب الشرقية»: دورات تدريبية للعاملين حول الإسعافات الأولية

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قال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام مسئولي السلامة والصحة المهنية بفرع الشركة بههيا ،بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين بالمحطة اليابانية المرشحة لمياه الشرب على كيفية التعامل مع تسريب الكلور، بهدف بث الأمان والطمأنينة في قلوبهم أثناء العمل، وتدريبيهم على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يتم تدريب العاملين على الإسعافات الأولية وكيفية الدخول إلى الأماكن المغلقة ،وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية، واتخاذ الحلول الهندسية والفنية والصحية الضرورية، وذلك بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية، سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية ،وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومه العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية ،وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

المصرى اليوم

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