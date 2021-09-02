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أستاذ مناعة: الفيروسات تتحور مليار مرة في اليوم ونتوقع الأسوأ

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أستاذ مناعة: الفيروسات تتحور مليار مرة في اليوم ونتوقع الأسوأ أستاذ مناعة: الفيروسات تتحور مليار مرة في اليوم ونتوقع الأسوأ

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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن شهر أكتوبر القادم سيشهد الموجة الرابعة من المسجد، وكذلك ستنتشر أدوار الأنفلونزا بسبب دخول الخريف، وسيكون لها نفس أعراض الفيروس.

وأضاف مصباح خلال مداخلة عبر «سكايب» إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، الخميس، أن هناك حالة من التراخي من جانب المواطنين بالنسبة إلى اتباع الإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على الرغم من الجهود الكبرى التي تبذلها الدولة لحماية المواطنين، واصفًا ما يحدث بأنه «حالة التراخي ممكن ترجعنا لورا».

رأى أستاذ المناعة، أن طبيعة الفيروسات أنها تتحور بشكل مستمر وسريع لأنها كائن حي يصارع من أجل الاستمرار في الحياة، مسلطًا الضوء على كيفية الإصابة بالفيروسات حيث يأخذ الفيروس من الإنسان الذي يصيبه أقوى ما لديه من أجل التكاثر بعد أن يفتت خلية الـ«دى إن أيه»، متابعًا أن الفيروسات تتحور مليار مرة في اليوم وأكثر ولذلك يمكن أن نتوقع منها الأسوأ خلال الفترة المقبلة.

تمنى مصباح أن يتم إيقاف تحورات دلتا ودلتا بلس وغيرها لأن كلما أصاب الفيروس إنسان يحاول أن يكتشف صفات جديدة لم تكن موجودة، متوقعًا أن يزيد معدل الإصابات بفيروس كورونا من الشهر الجاري والشهر المقبل، حيث ستظهر في كبار السن والأطفال، ولهذا يجب أخذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل حماية الجميع، مطمئنًا أن 80% من المصابين بالفيروس لن يحدث لهم مضاعفات ولكن رغم ذلك يجب اتباع الإجراءات الطبية.

المصرى اليوم

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