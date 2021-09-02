«عطية»: علمنا بقرار سحب أرض «اتحاد المحامين» بمدينة نصر من الجريدة الرسمية

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين لم تكن تعلم بالقرار الصادر من محافظ القاهرة، والمنشور بالجريدة الرسمية في 31 أغسطس الماضي، بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب، إلا بعد نشره.

وقال «عطية»، في بيان صحفي له، أنه انطلاقا من مسئوليته كنقيب للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأمانة التي حملتنا اياها الجمعية العمومية للمحامين، وثقة الزميلات والزملاء المحامين في الوطن العربي، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق، فإنه يعلن إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول القرار الصادر من محافظ القاهرة.

وأضاف البيان: «أولا: أن الأرض موضوع القرار حسب ما هو ثابت بوضوح من القرار، الذي لم يتصل علمنا به الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين، وثانيا: أن القاصي والداني في مصر والوطن العربي، من المحامين، والمؤسسات الرسمية، والعربية، شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي، كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب، والمستولية على مستنداته، وأوراقه وأمواله، ومقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً، إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية».

وتابع: «ثالثا: أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية، ومنذ اعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020، لم يرد اليها ولم يسلم اليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي، معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003، لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وان تخلت الادارة الحالية المغتصبة للاتحاد ، عن دورها وتقاعست عن اداء واجبها .

واستكمل: «رابعا: أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الاجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص، والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية، التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

واختتم: «أخيرا: يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال واخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار واحالة نتائج التحقيق الى نيابة الأموال العامة لاتخاذ اجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها».