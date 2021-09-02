«البيئة» تعلن عن تعاون مصرى إيطالى لحماية الموارد الطبيعية (تفاصيل)

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استعرضت الدكتورة يسريه حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي برامج المشروع في دمج المجتمع المحلى في نظم الإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية بالفيوم ووادى الجمال وسيوه، ودور ذلك في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتنوعها البيولوجى .

وأضافت حامد أن عمليات إشراك المجتمع المحلى بنظم الإدارة البيئية تم من خلال تدريب المجتمعات المحلية ورفع قدراتهم بالعديد من المحاور ومنها التراث البيئى وأساليب الحفاظ عليه بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات ورفع قدراتهم الحرفية وأساليب التسويق والتواصل باللغات الأجنبية وهو ما أدى إلى نتائج ايجابية في صون الموارد الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية وخاصة المرأة .

كما استعرض الدكتور محمد سامح مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بقطاع حماية الطبيعة ومدير محميات المنطقة المركزية رحلة اكتشاف حوت فيوميستس- أنوبيس بالفيوم كأول حفرية يتم تسميتها من قبل فريق مصرى دون مشاركة لباحثين من خارج مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة المنصورة حيث يعد هذا الحوت أقدم الحيتان الأفريقية التي عثر عليها حتى الآن بالإضافة إلى أنه واحد من أقوى الحيتان المكتشفة حتى الآن في تلك الحقبة من الزمان، مؤكداً على أن هذا الإكتشاف يسد جزء من الفجوةً الكبيرةً في البيانات التي تثبت نظرية تطور الحيتان التي كانت تعيش منذ ملايين السنين ببحر التيتس الذي كان يغطى منطقة الفيوم قبل 43 مليون سنة كما يعد نقلة حقيقية للبحث العلمى لاستكمال الطريق لجيل جديد من الحيتان البرمائية .

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة بمشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة وموارها.... نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها، والذى أقيم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.