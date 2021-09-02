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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر تصادم سيارتين بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر تصادم سيارتين بالمنيا مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر تصادم سيارتين بالمنيا

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرين، الخميس، إثر تصادم حافلة ركاب مع سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، جنوب محافظة المنيا، وتبين أن الضحايا جميعهم من محافظة سوهاج.

تلقت سلطات أمن المنيا إخطارًا، فجر اليوم الخميس، من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين حافلة «أتوبيس» وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.

ودفع مرفق إسعاف المنيا بخمس سيارات نقلت المصابين وجثمان المتوفي لمستشفى المنيا العام.

وبانتقال مأمورية أمنية لمحل الواقعة والفحص، أفادت المعلومات الأولية التي جمعها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن الحادث وقع نتيجة تخطى خاطئ بين أتوبيس نقل ركاب قادم من محافظة سوهاج، بجنوب الصعيد وكان في طريقه إلى محافظة القاهرة، وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة مواد محجرية «رخام»، جنوب رست المنيا.

وتم نقل الجثة وجميع المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وقد تراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وحالتهم العامة مستقرة عدا 4 حالات تخضع لعناية مكثفة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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