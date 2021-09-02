كورونا تسجل عالميًا 4 مليون و546 ألف وفاة وأكثر من 219 مليون إصابة

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 546 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 219 مليونا وما يقارب من 333 ألف اصابة، تعافى منهم 196 مليونا وأكثر من 119 الف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأربعاء 683 ألفا و223 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و10،471 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي: أميركا (1،480 وفاة)، والمكسيك (835 وفاة)، وفيتنام (804 وفيات)، وروسيا (790 وفاة)، والبرازيل (703) وفيات.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (184،420 إصابة)، والهند (45,971 إصابة)، وبريطانيا (35,693إصابة)، وإيران (33,170 إصابة)، والبرازيل (26,348) إصابة، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (659،927 وفاة)، والبرازيل (581,228 وفاة)، والهند (439,559 وفاة)، والمكسيك (260,503 وفيات)، والبيرو (198,329) وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (40،330,712 إصابة)، والهند (32,857,937 إصابة)، والبرازيل (20,804,215 إصابة)، وروسيا (6,937,333 إصابة)، وبريطانيا (6,825,074) إصابة.