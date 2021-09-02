رونالدو: لم أنته من العد بعد.. وشكراً «شهريار»

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سيطرت حالة من السعادة الكبيرة على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد نجاحه في تحطيم رقم الأسطورة الإيراني السابق على دائي، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية عبر التاريخ.

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال للفوز على نظيره المنتخب الأيرلندي في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021، حيث سجل هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة فك بهما الاشتباك مع على دائي في صدارة هدافي العالم على الصعيد الدولي.

وكان رونالدو وعلي دائي قد سجل كل منهما قبل مباراة الأمس 109 هدفاً، قبل أن يضرب رونالدو ويسجل هدفين يعانق بهما التاريخ.

وقال رونالدو في رسالة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: على دائي يجعلني أشعر بالفخر لما حققته هو الأسطورة على دائي، في وقت من الأوقات شعرت أنني لن ألحق به أبداً.

وتابع رونالدو: تهانينا لـ شهريار (يقصد على دائي)، على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي لفترة طويلة وشكرًا على احترامه الكبير لي دائمًا في كل مرة أسجل فيها وكلما اقتربت أكثر فأكثر من رقمه المتميز، كان يحفزني على المواصلة وتحطيم رقمه.

وأضاف: العداد لن يتوقف، ولم انته من العد بعد، وسأواصل اللعب مع البرتغال العظيمة وتسجيل الأهداف مع هؤلاء الرفاق الرائعين.