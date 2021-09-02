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رضا عبدالعال: بيكهام أفضل من ياسر إبراهيم وبانون.. «الأهلي قضى عليه»

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رضا عبدالعال: بيكهام أفضل من ياسر إبراهيم وبانون.. «الأهلي قضى عليه» رضا عبدالعال: بيكهام أفضل من ياسر إبراهيم وبانون.. «الأهلي قضى عليه»

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يرى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثًا لنادي سموحة، تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء.

وانتقل أحمد رمضان بيكهام، إلى نادي سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: «أحمد رمضان بيكهام، مدافع مميز للغاية، وتعرض للظلم داخل الأهلي بعدم مشاركته مع الفريق في الموسم الماضي».

وأضاف: «الأهلي قضى على بيكهام، بعدم الاعتماد عليه بشكلٍ أساسي»، مؤكدًا أنه افضل من ياسر إبراهيم وسعيد سمير ورامي ربيعة وبدر بانون، مدافعي الأهلي.

وتابع :«ما يميز بيكهام، أنه لديه مهارة كبيرة، ويلعب بدماغه، ويجيد بناء الهجمة من الخلف، ومن الصعب على أي مهاجم أن يراوغه».

المصرى اليوم

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