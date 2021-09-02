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وفاة والدة الفنان السوري مكسيم خليل: «يتيم أنا الآن يا ستيلا»

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وفاة والدة الفنان السوري مكسيم خليل: «يتيم أنا الآن يا ستيلا» وفاة والدة الفنان السوري مكسيم خليل: «يتيم أنا الآن يا ستيلا»

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أعلن الفنان السوري مكسيم خليل وفاة والدته، صباح الخميس.

ونشرالفنان السوري صورة تجمعهما معًا عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، وعلق عليها قائلًا: «إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي، أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق.. أراها تسير في الحواري القديمة التي احبّت، خلف مرآة الممثل، وكواليس القباني، وتاريخ المعهد العالي، بين دمّر والأمويين، أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها، قويةً كما كانت، حرّةً كما كانت، مخلصة،، أراها في مكانها، بين يديّ الرب، محاطة بأصدقاء الزمن الجميل، حيث لا مكان سوى للضحك، أراها في سمائي،تنظر إليّ في غُربتي، تمسك يدي في وحدتي الطويلة، منذ الطفولة وحتى الابدية،تحرسني إلى حين اللقاء
تحضنني إلى يوم الدين، أراها الآن مطمئنة، بحمى الرحمن، كماتستحق، ستيلا حبيبتي.. يتيم أنا الآن يا أمي.. بحبك كتير، رح اشتقلك الله معك ياقلبي، ارتاحي حبيبتي ارتاحي.. لا تقلقي من شئ«.

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