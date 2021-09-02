«هاكرز» يسرقون منصات جريدة الموجز على مواقع التواصل الاجتماعي

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كشفت إدارة تحرير جريدة الموجز أن موقعها الالكتروني وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي تعرضت لعملية قرصنة سافرة استهدفت في المقام الأول تعطيل المؤسسة عن القيام بدورها الوطني، الإعلامي.

وأضاف بيان للجريدة: «القرصنة محاولة للنيل من مسيرة الجريدة التي امتدت لسنوات طويلة كانت فيها (الموجز) وستظل منبرًا شامخًا وخط دفاع منيعًا ضد كل المحاولات التي أستهدفت النيل من مصرنا الغالية».

وتابع البيان: «المؤامرة بدأت بعمليات «هاكرز»، صنفت على أنها عالية المستوى ولا تتم إلا من عصابات متخصصة في هذه العمليات وقامت هذه العصابة بالاستيلاء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بجريدة وموقع «الموجز» والتي تحمل اسم الجريدة والتي يتابعها الملايين إلى جانب الاستيلاء على الصفحة الشخصية للكاتب الصحفى ياسر بركات رئيس تحرير الموجز».

وأضاف البيان: «تم التحرك على المستوى القانونى واتخاذ كل الإجراءات لاسترداد الحقوق ومحاسبة هذه العصابات المتخصصة في هذا النوع من السرقات والقرصنة وتحرير المحاضر اللازمة».

واختتم البيان: «الموجز تحاول وضع الصورة كاملة واضحة أمام الأجهزة المعنية بخطورة الوضع وأهميته، لما يمثله من ضرر مادي ومعنوى كبير، وعلى ثقة كاملة في اتخاذ الأجهزة المعنية الاجراءات اللازمة لضبط الجناة».