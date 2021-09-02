وزارة «البيئة» تشارك بالمؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها

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شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة ومواردها.... نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها والذى أقيم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المؤتمر والذى يعد نقلة نوعية في تفعيل دور شركاء العمل البيئى والمعنيين من الجهات الرسمية والمدنية في تحقيق التزامات مصر الدولية في صون الطبيعة وتنوعها البيولوجى بالإضافة إلى أنه يعد أحد النتائج التنفيذية لرئاسة مصر المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 لعرض جهود مصر من مختلف الجهات لحماية الطبيعة ومواردها بما يحقق استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة وما بعدها .

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة باعتبارها الشريك الرئيسى لحماية البيئة والموارد الطبيعية في مصر قامت بالعديد من الجهود والإنجازات والتي حرصت فيها على إشراك كافة المعنيين على المستوى الرسمى والمدنى من أجل دمج الاساليب البيئية بالخطط والأعمال لتلك الجهات وخاصة في ظل دعم القيادة السياسية والحكومة للعمل البيئى لحماية الموارد الطبيعية والمواطن في المقام الأول وهو ما أدى إلى العديد من النجاحات في حماية البيئة والتنوع البيولوجى على المستويين المحلى والعالمى .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تشارك بالمؤتمر بعرض عدد من التجارب الرائدة في دمج المجتمع المحلى في المحميات الطبيعية وآثاره في ارتفاع مستوى الاجتماعي والاقتصادي علاوة على البيئي لتلك المناطق بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى كذلك مشاركة رحلة اكتشاف حوت الفيوم واهميته العالمية والعلمية كأحد اسهامات الوزارة لدراسة الحفريات ودعم البحث العلمى.