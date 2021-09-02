جامعة جنوب الوادى تطلق قافلة طبية شاملة لقرية «الحاج سلام» بفرشوط (صور)

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، الخميس، قافلة شاملة لقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط وذلك في اطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بالمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لأبناء القرى المصرية وأكد على تعاون الجامعة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى حتى يتم تقديم الخدمات إلى أهالي القرى المستحقة وهذا أهم مهام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأشار الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الشاملة التي نظمتها الجامعة لقرية الشيخ سلام بفرشوط شملت العديد من القوافل ومنها الطبية البشرية والبيطرية والزراعية ومكافحة الادمان وذوى الاحتياجات الخاصة وتربية نوعية فنية وموسيقية وفى مجال صناعة الخزف.

كما قامت القافلة الطبية البشرية بتوقيع الكشف وتقديم العلاج لعدد ( 584 ) وجاءت كالتالي رمد 75 وعظام 35 وانف واذن وحنجرة 60 ونساء وتوليد 10 واطفال 250 وجلدية 95 وجهاز هضمي 55 ونفسية وعصبية 4 وذوى الاحتياجات الخاصة 8 وايضا قامت القافة البيطرية بالكشف على عدد ( 413 ) من الابقار والاغنام والجمال والخيول وغيرها من الحيوانات في التخصصات المختلفة وعدد (547) لمختلف انواع الطيور.

وقامت القافلة ايضاً بتقديم عدد من الخدمات الاخرى لأهالي القرية والتي قام بها متخصصون في مجال صناعة الخزف والتربية الفنية والموسيقية وايضاً في التمريض والزراعة والرياضة.

كما قام اعضاء صندوق مكافحة وعلاج الادمان بتوعية أهالي القرية بمخاطر واضرار المخدرات.

قافلة طبية بقرية الحاج سلام بفرشوط

قافلة طبية بقرية الحاج سلام بفرشوط