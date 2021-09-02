أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسكان تفتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين (تعرف على الأماكن والشروط)

Print
الإسكان تفتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين (تعرف على الأماكن والشروط) الإسكان تفتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين (تعرف على الأماكن والشروط)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ٩٠٥ قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (٤٠م٢) للمقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021: يوم الأحد ۲۰۲۱/۱۰/۳ بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم، وسداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس حاتم محمود حسن «يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة الأولاد القصر) وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج- الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مضيفاً أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك