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بعد استئناف التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 يوم الأربعاء في كل من أفريقيا وأوروبا، تنضم كل من آسيا وأمريكا الجنوبية إلى الجدول المزدحم من المباريات المثيرة والتي ستكون بدايتها بلقاء اليابان مع سلطنة عمان في أوساكا.

وستتواصل المباريات أيضاً في كل من القارة الأفريقية بإقامة 7 مباريات فيما ستكون قمة مواجهات قارة أوروبا بلقاء بين السويد وبطل نسخة 2010 منتخب أسبانيا.

قارة آسيا

المجموعة الأولى

كوريا الجنوبية - العراق الساعة 13.00

إيران - سوريا الساعة 18.00

الإمارات - لبنان الساعة 18.45

المجموعة الثانية

اليابان - عمان الساعة 12.10

السعودية - فيتنام الساعة 20.00

أستراليا - الصين الساعة 20.00

قارة أفريقيا

المجموعة الأولى

النيجر- بوركينا فاسو.. 18.00

الجزائر- جيبوتي.. 21.00

المجموعة الخامسة

كينيا- أوغندا.. 15.00

المجموعة الثامنة

ناميبيا- الكونجو.. 18.00

المجموعة التاسعة

المغرب- السودان.. 21.00

المجموعة العاشرة

الكونجو الديمقراطية- تنزانيا.. 15.00

مدغشقر- بنين.. 18.00

قارة أوروبا

المجموعة الثانية

جورجيا- كوسوفو.. 18.00

السويد- أسبانيا.. 20.45

المجموعة الثالثة

إيطاليا- بلغاريا.. 20.45

ليتوانيا- أيرلندا الشمالية.. 20.45

المجموعة الخامسة

إستونيا- بلجيكا.. 20.45

التشيك- بيلاروسيا.. 20.45

جزر الفارو- الكيان.. 20.45

المجموعة التاسعة

المجر- إنجلترا.. 20.45

أندورا- سان مارينو.. 20.45

المجموعة العاشرة.. 20.45

ليشتنشتاين- ألمانيا.. 20.45

مقدونيا الشمالية- أرمينيا.. 20.45

أيسلندا- رومانيا.. 20.45

قارة أمريكا الجنوبية

بوليفيا- كولومبيا.. 22.00

الإكوادور- الباراجواي.. 23.00

فنزويلا- الأرجنتين.. 2.00 صباح الغد

بيرو- أوروجواي.. 2.00 صباح الغد

تشيلي- البرازيل.. 2.00 صباح الغد