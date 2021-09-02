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«الأمن العام» يضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الدقهلية

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«الأمن العام» يضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الدقهلية «الأمن العام» يضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الدقهلية

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وجه قطاع الأمن العام، الخميس، حملة أمنية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، لضبط العناصر الإجرامية متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مخدر البانجو، وهاتفين محمول، ومبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم.

المصرى اليوم

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