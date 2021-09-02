ضبط مكملات غذائية وادوية نحافة مجهولة المصدر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملة مكبرة تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1124قضية تموينية متنوعة أبرزها جرائم الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة والمهربة جمركياً " مجهولة المصدر" شائعة الإستخدام بالمراكز الرياضية ومراكز التجميل وتنحيف القوام غير المرخصة والتى تتخذ من مواقع التواصل الإجتماعى مجالاً للدعاية والإعلان عن نشاطهاحيث تم ضبط (10) قضايا بإجمالى مضبوطات (16395) قرص مكمل غذائى (4747 عبوة – 67600 جرام بروتين) مستحضرات تجميل جميعها مهربة جمركيا "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالاسكندرية.