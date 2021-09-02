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من السبت ولمدة شهر.. «الداخلية»: تحويلات مرورية على الطريق الدائري (تفاصيل)

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من السبت ولمدة شهر.. «الداخلية»: تحويلات مرورية على الطريق الدائري (تفاصيل) من السبت ولمدة شهر.. «الداخلية»: تحويلات مرورية على الطريق الدائري (تفاصيل)

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحى فيسار أسفل الطريق الدائرى من داخل موقف العريش المرج.

- القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيسار أسفل الطريق الدائري خلف محطة مترو أنفاق المرج، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4/9/2021 ولمدة شهر ـ على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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