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بندقية آلية وحشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات هارب من مؤبد فى جناية قتل

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بندقية آلية وحشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات هارب من مؤبد فى جناية قتل بندقية آلية وحشيش وهيروين بحوزة تاجر مخدرات هارب من مؤبد فى جناية قتل

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تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضايا «قتل ومخدرات»، مطلوب التنفيذ عليه «بالسجن والسجن المؤبد» في قضايا «سلاح ناري وسرقة بالإكراه»، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول- مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

المصرى اليوم

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