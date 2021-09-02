أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تعيد فتاة متغيبة لأسرتها في القاهرة

Print
«الداخلية» تعيد فتاة متغيبة لأسرتها في القاهرة «الداخلية» تعيد فتاة متغيبة لأسرتها في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار


 في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجلته، سن 11، مقيمة بذات العنوان) .
 تم تشكيل فريق بحث وإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاه المتغيبة حيث توصلت جهود فريق البحث إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وعلى الفور تم التواصل مع المسئولة عن الصفحة وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.. حيث تم إستلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها .
 وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك