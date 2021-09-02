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ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات في سوهاج

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ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات في سوهاج ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، أحد العناصر الإجرامية بسوهاج، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وأدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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