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لمواطنة يقودها لتكريم من أمين تبوك.. تعرف على ما قامت به

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فيديو لمواطنة يقودها لتكريم من أمين تبوك.. تعرف على ما قامت به لمواطنة يقودها لتكريم من أمين تبوك.. تعرف على ما قامت به
أكدت أن ما فعلته واجب وطني وديني.. و"آل محفوظ" يشكر جهدها

فيديو لمواطنة يقودها لتكريم من أمين تبوك.. تعرف على ما قامت به

قامت المواطنة صبيحة العطوي، بعمل تطوعي تمثل في طلاء جدران إحدى المدارس بتبوك؛ حيث أزالت كتابات تشوه مظهر المدرسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع رصد قيام المواطنة باستخدام أدوات بسيطة والقيام بطلاء السور بمفردها دون مساعدة من أحد.

وتفاعلت أمانة منطقة تبوك مع مقطع المواطنة العطوي، حيث قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ بتكريم المتطوعة، لمشاركتها في معالجة التشوه البصري على أحد مباني التعليم، وإسهامها في تحسين المشهد الحضري بمدينة تبوك.

وقدم "آل محفوظ" شكره للمواطنة العطوي، لجهودها المبذولة ومشاركتها المجتمعية الفعالة.

من جانبه، قالت المواطنة صبيحة العطوي لـ"سبق": إن المقطع المتداول تم تصويره دون أن تعلم، مشيرة إلى أن ما قامت به هو مبادرة شخصية منها، مؤكدة أن المبادرة واجب وطني وديني، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه لوطنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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