قوة أمنية تنجح في ضبط 48 بندقية خرطوش معع شخصين بقصد الإتجار

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أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، اشتبهت في سيارتين الأولى «ملاكى» والأخرى «ربع نقل»، وتمكنت القوة من استيقاف السيارتين، حيث لاذ قائد السيارة الملاكى «هارباً تاركاً السيارة»، وتم ضبط السيارة ربع النقل، قيادة «سائق»، وبرفقته شخص، له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبتفتيش السيارة عُثر بالصندوق على (5) جوال، بداخلها (48) بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام.