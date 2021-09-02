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ضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بمصر الجديدة

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ضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بمصر الجديدة ضبط المتهمين بسرقة خزينة مطعم بمصر الجديدة

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كشف ضباط قسم شرطة الجديدة حقيقة بلاغ من مدير مطعم ، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم ، فقام بالإشتراك مع الثانى بسرقتها مستغلاً إحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة ، كان سبق وأن تمكن من إستخراج نسخة منها عقب إستيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول .

المصرى اليوم

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