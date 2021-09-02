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«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة سيارة من أحد معارض السيارات بالقاهرة

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة سيارة من أحد معارض السيارات بالقاهرة «الداخلية» تكشف ملابسات سرقة سيارة من أحد معارض السيارات بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع يتضمن قيام شخصين بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الخميس : «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين- مقيمين بالقاهرة).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما» .
وأضافت : «وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة عقب إيهام أحد العاملين بالمعرض بالحصول على المفتاح الخاص بالسيارة لمعاينتها، وتم بإرشادهما العثور على السيارة المُبلَّغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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