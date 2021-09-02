القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية وإعادة بيعها بالشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية وإعادة بيعها بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام شخصين- لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بدوائر مركز فاقوس، وقسم شرطة فاقوس، ومركز شرطة أبوكبير، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما «5 أشخاص»، وتم ضبطهم.