استحداث 18 برنامجًا دراسيًا جديدًا في 5 كليات بجامعة القاهرة (تعرف عليها)

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت في سد الفجوة المعرفية في المحتوى الدراسي مع الجامعات العشر الأولى، وفي هذا الإطار وافق مجلس الجامعة على استحداث وتعديل 18 برنامج دراسي جديدة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا في 5 كليات وهي: الآداب، والدراسات العليا للتربية، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة.

ففي كلية الآداب، وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث دبلوم اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها، واستحداث دبلوم اللغة الفرنسية التخصصية بقسم اللغة الفرنسية وآدابها، واستحداث دبلوم تاريخ العلاقات الدولية بنظام الساعات المعتمدة بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج كلية الآداب – قسم التاريخ، والموافقة على التوصيف المقترح لإنشاء برنامجي ماجستير ودكتوراه التنمية الثقافية.

وفي كلية الدراسات العليا للتربية، وافق المجلس على بدء الدراسة بالدبلوم المهني لإعداد معلمي اللغة اليابانية طبقًا لاتفاقية التعاون مع كلية الآداب والمركز الياباني بالجامعة.

وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وافق المجلس على فتح دبلوم مهني لغير المتخصصين (تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجيومكانية) قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية، وفتح دبلوم مهني لغير المتخصصين (تنسيق المواقع) قسم التصميم العمراني، واستحداث دبلوم مهني لغير المتخصصين (إدارة وحوكمة العمران) قسم التخطيط العمراني، وفتح دبلوم مهني تخصصي (تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المكانية في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني) قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية)، وفتح دبلوم مهني لغير المتخصصين (التنسيق الحضارى) قسم التصميم العمراني.

وفي كلية الزراعة وافق مجلس الجامعة على استحداث برنامج الكيمياء الحيوية البيئية (EBC) باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، والموافقة على لائحة برنامج (الزراعات المحمية) ضمن البرامج المستحدثة لطلاب مرحلة البكالوريوس باللغة الإنجليزية، والموافقة على التعديلات في برنامجين بالماجستير المهني في العلوم الزراعية الحجر الزراعي النباتي 1 (العام)، والحجر الزراعي النباتي 2 (المتخصص) بخصوص تحويل بعض المقررات الاختيارية إلى إجبارية وتغيير بعض مسميات المقررات والأكواد.

وفي كلية الهندسة، وافق المجلس على إضافة (3) مقررات جديدة لقائمة المواد المقدمة من برنامج الماجستير المهني في هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية لتكون مرتبطة بإحتياجات الصناعة والزراعة والدولة بشكل عام، وذلك بعد اجتماع كلية الهندسة مع الشركات العالمية في المجال الصناعي والاستماع إلى مقترحاتهم.

وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وافق مجلس الجامعة على تعديل لائحتي البرامج الأساسية وبرنامج الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تهيئة الطلبة للدخول إلى سوق العمل العالمي من خلال عدة إجراءات، من بينها تعديل وإضافة وتغيير بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية التي تواكب نظم التعليم الجامعي في الجامعات المرموقة عالميًا، والتي تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية بما يتواكب مع متطلبات العصر، وبما يساهم في بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط التطوير، وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.