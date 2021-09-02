أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«هيئة الدواء» تعلن سحب 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية

Print
«هيئة الدواء» تعلن سحب 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية «هيئة الدواء» تعلن سحب 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت هيئة الدواء المصرية، بدء تداول عدد ثلاث تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، وهو مستحضر ميراج، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري» يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الصحية من تلك التشغيلات.

وقالت هيئة الدواء في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الصحية: «إن التشغيلات الثلاث مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي»، وقد تناول المنشور- علاوة عن تحديد أرقام تلك التشغيلات- أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية عن المغشوشة.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في .

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة «البلاغات والاستفسارات» الخاصة بالهيئة على موقعها الالكتروني
www.edaegypt.gov.eg
وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»