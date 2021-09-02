تعتزم السفر بالسيارة.. إليك أبرز الخطوات الهامة الواجب اتباعها قبل التحرك

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إذا كنت تعتزم السفر بسيارتك لمسافات طويلة، هناك عدة خطوات لابد أن تتبعها قبل التحرك، لأن الكوارث تأتي من الإهمال والتراخي والتواكل، وإهمال تنفيذ هذه الخطوات، قد يعرضك – لاقدر الله- لحادث مميت أو عطل مُقيت.

المكابح:

أول ما يجب عليك أن تفحصه في السيارة، هو «المكابح» فإذا لاحظت أي صوت يصدر من المكابح عند تشغيل السيارة، فإنه من الخطورة أن تهمله، ولابد أن تفحصه جيدًا قبل السفر حفاظًا على سلامتك.

الإطارات:

يجب أن تفحص الإطارات قبل السفر، وذلك بقياس الهواء ونسبة النيتروجين، وكذلك فحص الإطار الإحتياطي، لأن في ذلك حفاظ على سلامتك وإنجاز الرحلة في آمان.

مكيف الهواء:

مع تقلب الظروف الجوية، أصبح مكيف الهواء في السيارة من ضروريات السفر، فلابد من فحصه والتأكد من سلامته جيدًا.

خزان الوقود:

قبل أن تشرع في بداية الرحلة، لابد أن تتأكد أن خزان الوقود ممتلئ حسب السعة المقررة، كما يجب التأكد أن عداد الخزان يعمل بصورة جيدة.

فحص السوائل:

فحص باقي السوائل في السيارة، من زيت وغيره، ضروري قبل الرحلة وذلك من أجل الحفاظ على درجة حرارة المحرك.

البطارية:

فحص البطارية والتأكد من سلامتها، أحد أهم الخطوات قبل السفر، وبصفة خاصة في المسافات البعيدة.

أدوات الصيانة والحبل:

تأكد دائمًا، وبصورة خاصة قبل السفر لمسافات بعيدة، أنك تحتفظ في سيارتك بأدوات الصيانة الرئيسية، وحبل يستطيع أن يجر السيارة في حالة حدوث أية طوارئ في الطريق.

رقم الإنقاذ والسفر بعيدًا عن الحرارة:

في الرحلات الطويلة، لابد أن تحتفظ برقم إنقاذ الطرق وأرقام الطوارئ، مع ضرورة تجنب التحرك وقت ارتفاع درجة حرارة الشمس، وذلك من أجل رحلة أكثر يسرًا.

تجنب الصيانة قبل السفر:

يقع البعض في خطأ شائع، هو القيام بأعمال الصيانة للسيارة قبل السفر، لذلك يجب أن يتم ذلك قبل السفر الطويل بفترة تضمن لك أن السيارة تتحرك بصورة جيدة، ولا توجد بها أية مشكلات.