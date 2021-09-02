لليوم الثالث.. توافد طلاب المرحلة الثانية على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

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أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، الخميس، إقبال ملحوظ لطلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة على معامل التنسيق الالكترونى بالجامعة في اليوم الثالث من المرحلة الثانية للتنسيق، حيث تم استقبال ١٣٧٧ طالب وطالبة من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة .

أعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبال عدد ١٧١ طالب وطالبة (٠ معادلة/١٧١ عامة)، وكلية الآداب ٥٧٥ (٥٥ معادلة/ ٥٢٠ عامة)، وكلية البنات ٧٦ (٠ معادلة/٧٦ عامة)، وكلية الزراعة ٥٥ (٠ معادلة/ ٥٥ عامة)، وكلية الحاسبات والمعلومات ٥٠٠ (٥٠ معادلة / ٤٥٠ عامة)، حيث أصبح العددالإجمالي ١٣٧٧ طالب وطالبة في اليوم الثانى للمرحله الثانية.

وحرصت الجامعة تحت رعاية د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.