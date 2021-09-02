★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وصلت النجمة شيرين عبدالوهاب، الخميس، المملكة العربية السعودية، استعداداً لإحياء حفلها الغنائي المقام اليوم في مدينة جدة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع الصور «إنستجرام»، الخميس، مقطع فيديو يرصد حرص مسئولو الشركة المنظمة للحفل على استقبال شيرين التي ارتدت «عباءة سوداء».

ومن المقرر أن يقام الحفل، اليوم الخميس بمدينة جدة على مسرح جدة سوبر دوم.

جدير بالذكر أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن حفلها ونشرت بوستر حفلها القادم بالدمام بالسعودية.