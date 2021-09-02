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بـ«عباءة سوداء».. تصل لإحياء حفلها في جدة ()

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بـ«عباءة سوداء».. شيرين تصل السعودية لإحياء حفلها في جدة (فيديو) بـ«عباءة سوداء».. تصل لإحياء حفلها في جدة ()

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وصلت النجمة عبدالوهاب، الخميس، المملكة العربية ، استعداداً لإحياء حفلها الغنائي المقام اليوم في مدينة جدة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع الصور «إنستجرام»، الخميس، مقطع يرصد حرص مسئولو الشركة المنظمة للحفل على استقبال شيرين التي ارتدت «عباءة سوداء».

ومن المقرر أن يقام الحفل، اليوم الخميس بمدينة جدة على مسرح جدة سوبر دوم.

جدير بالذكر أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن حفلها ونشرت بوستر حفلها القادم بالدمام بالسعودية.

المصرى اليوم

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