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جمعيه القلب الأمريكية تعتمد مركز تدريب هيئة «المستشفيات التعليمية» كمركز معتمد دوليا للإنعاش القلبي والرئوى

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جمعيه القلب الأمريكية تعتمد مركز تدريب هيئة «المستشفيات التعليمية» كمركز معتمد دوليا للإنعاش القلبي والرئوى جمعيه القلب الأمريكية تعتمد مركز تدريب هيئة «المستشفيات التعليمية» كمركز معتمد دوليا للإنعاش القلبي والرئوى

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منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة إعتماد دولية لمركز تدريب الانعاش القلبي الرئوى التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ليصبح بذلك أكبر مركز قائم في من حيث التجهيزات والمدربين المعتمدين.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المركز تم تجهيزه طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية بتكلفة اجمالية بلغت ٥ مليون جنيه، مما جعله مؤهل للحصول على هذا الإعتماد الدولى.

وأصاف السودة، أن المركز مجهز بعدد من المانيكانات والمحاكيات ومساعدات التدريب تفوق تجهيزات أي من المراكز المماثله. وكذلك يتميز المركز بمساحة كبيره تتيح الإلتزام التام بمعايير التباعد والإجراءات الاحترازيه اثناء التدريب.

وقال الدكتور هاني الشهيدى مدير مركز الانعاش القلبي الرئوى بالهيئة واستشارى القلب والأوعية الدمويةه بمعهد القلب القومى ومسئول الجودة والتدريب بالجمعية الأمريكيةيكيه للقلب في مصر بأن المركز يقوم بتقديم الدورات التدريبيه المعتمده من جمعيه القلب الأمريكية لإعداد المدربين المعتمدين دوليا على الانعاش القلبي الرئوى، بالإضافة إلى دورات تدريبيه لمستويات الإنعاش القلبي الرئوى الأساسي والمستوى المتقدم، ليس فقط للأطباء والعاملين بالمجالات الصحيه، ولكن لجميع الفئات.

المصرى اليوم

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