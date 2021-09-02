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مطالبة برلمانية بسرعة احياء «القاهرة التاريخية» مع صرف التعويضات المناسبة للمضارين

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مطالبة برلمانية بسرعة احياء «القاهرة التاريخية» مع صرف التعويضات المناسبة للمضارين مطالبة برلمانية بسرعة احياء «القاهرة التاريخية» مع صرف التعويضات المناسبة للمضارين

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أشاد الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف مشروعات إحياء القاهرة التاريخية مؤكداً أن تنفيذ هذه المشروعات سيجذب السياحة العالمية للعاصمة وثمن «عبدالحميد»، القضايا التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيراً إلى أهمية تأكيد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة، وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح ، لذا تحرص على متابعة الموقف التنفيذي لها أولاً بأول وأنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية.
وأكد النائب على أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالباً بضرورة أن يتم صرف التعويضات المناسبة للمضارين وان يتم الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد واحداً من المشروعات القومية الكبرى التي سوف تغير وجه القاهرة .

المصرى اليوم

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