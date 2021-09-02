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دعم 20 مركز شباب ونادى رياضى بمبالغ مالية بمركز إسنا

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دعم 20 مركز شباب ونادى رياضى بمبالغ مالية بمركز إسنا دعم 20 مركز شباب ونادى رياضى بمبالغ مالية بمركز إسنا

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أعلنت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، على توفير الدعم اللازم للأندية الرياضية ومراكز الشباب بمختلف مناطق إسنا جنوب الأقصر، لتأدية دورها ورسالتها تجاه الشباب، حيث وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الطلب المقدم منها بدعم مالي قيمته 85 ألف جنيه دعماً لمراكز الشباب بالمركز.

وتضمنت قائمة مراكز الشباب: (مركز شباب الحلة - الحميدات_الدبابية_الدير_الشغب_ الطوايع_الغريرة_الكلابيةشرق_حاجركومير_كيمان المطاعنة_المعلا_توماس، الوسطي_توماس١_توماس٢_توماس٣_حاجر الشغب _نجع العرب)، بـمبلغ 5 آلاف جنيه لكل نادي منهما .

وأكدت السلايمي، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، دعم جميع مراكز الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ، بعدد من المستلزمات والأدوات الرياضية.

المصرى اليوم

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