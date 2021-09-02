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بعد غلق الميركاتو.. سبيل وحيد أمام برشلونة للتخلص من بيانيتش

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بعد غلق الميركاتو.. سبيل وحيد أمام برشلونة للتخلص من بيانيتش بعد غلق الميركاتو.. سبيل وحيد أمام برشلونة للتخلص من بيانيتش

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن إدارة نادي برشلونة الإسباني لا تزال تبحث عن وسيلة للتخلص من لاعب الوسط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، الذي تعاقد معه النادي في الصيف الماضي، لكنه فشل في تثبيت أقدامه في النادي الكتالوني.

وأبلغ الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة إدارة النادي ببيع اللاعب وعدم حاجته لجهوده في الموسم الجديد.

وحاول برشلونة بيع اللاعب بكل السبل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ولكن فشلت كل المحاولات في ظل راتب اللاعب المرتفع ورفض برشلونة تحمل جزء منه.

وحاول برشلونة إعادة اللاعب إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ولكنه فشل أيضاً في ذلك، لعدم الاتفاق على الأمور المادية بين الجانبين.

وكشفت تقارير إسبانية أن هناك طريق وحيد فقط أمام برشلونة للتخلص من اللاعب خلال الأيام الحالية بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، وهو البحث عن عرض له في الدول التي ما زال الميركاتو بها مستمراً مثل .

وأضافت الصحيفة: الأندية الروسية الهدف الأساسي لبرشلونة، من أجل التخلص من اللاعب، ومن أجل مصلحة بيانيتش أيضاً.

المصرى اليوم

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