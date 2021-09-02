7 دقائق بـ«المرحاض» تضع تسيتسيباس تثير استهجان الجماهير بأمريكا المفتوحة

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لم تمنع صيحات الاستهجان التي أطلقها الجمهور بسبب طول مدة تواجده في المرحاض «الحمام» خلال المباراة، ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث عالميا في تقديم عرض بطولى خلال مباراتة مع أدريان مانارينو في الدور الثانى لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس والتى شهدت قيامة بتسديد 27 إرسالا ساحقا في طريقه للفوز (6-3 و6-4 و6-7 و6-0) على أدريان.

وتفجرت براكين الغضب بين الجماهير التي حضرت المباراة بعد حصوله على استراحة أخرى من أجل الذهاب إلى المرحاض، أدى إلى صيحات استهجان ضده من الجماهير.

وفاز اليوناني تسيتسيباس، بكل نقاط إرساله الأول في المجموعة الافتتاحية وسدد 53 ضربة ناجحة في المباراة، مقابل 26 لمانارينو وبدا في طريقه لانتصار سهل بستاد آرثر آش، قبل فوز منافسه الفرنسي بالشوط الفاصل في المجموعة الثالثة.

وعاد تسيتسيباس بعد ذلك إلى غرفة الملابس وحصل على استراحة، استمرت أكثر من 7 دقائق لدخول المرحاض، تاركا مانارينو يطلب بعض الكرات للإحماء قبل المجموعة الرابعة.

وقوبل تسيتسيباس، الذي أثار غضب آندي موراي في الدور الأول بعد أن استغرق أكثر من 7 دقائق في استراحة لدخول المرحاض أيضا، بصيحات استهجان من المتفرجين بعد عودته وأثناء استعداده للإرسال من أجل بدء المجموعة.

لكن اللاعب اليوناني لم يتأثر كثيرا بذلك وفاز بالأشواط الستة التالية ليضرب موعدا في الدور الثالث مع الإسباني الشاب كارلوس ألفاريز.

وقال تستسيباس بعد المباراة إنه كان غارقا في العرق تماما بعد المجموعة الثالثة وإن من المهم بالنسبة له أن يشعر بالانتعاش، وأضاف وصيف بطل رولان جاروس، أنه لم يدرك أنه تجاوز أعلى رقم في مسيرته وهو 22 إرسالا ساحقا في مباراة واحدة.

وختم «شعرت براحة شديدة في إرسالي. لم أفكر في الأمر حقا، لم أكن على دراية أنها كانت بهذه الكثرة».