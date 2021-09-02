«الأمن الاقتصادي» ضبط 1771قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة.

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3113) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملات أسفرت عن ضبط (11771) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم (189) قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة بحملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (176) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائى ومياه).

واسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.