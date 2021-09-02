البيت الفني للمسرح ينعي الفنان ماهر سليم

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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الفنان الكبير ماهر سليم، والذي وافته المنية منذ ساعات، تاركا لجمهوره تاريخ عريق من الفن والابداع، فهو عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام ١٩٨٢، ومنحة باكاديمية الدراما بروما قسم الاخراج عام ١٩٩٢، عمل بالعديد من الأعمال الفنية المسرحية كمخرج وممثل منها «زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، العسل عسل والبصل بصل، القاهرة ٨٠»، وغيرها، وعمل كممثل في العديد من الأعمال السينمائية التي تعتبر علامات في تاريخ السينما منها «اليوم السادس، فتوة الناس الغلابة، المهاجر، المصير، خيانة مشروعة، الفاجومى، حظر تجول، وغيرها، أما أعماله في التلفزيون فمنها بين عالمين، فرقة ناجي عطا الله، حليم، الإمام المراغي، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني»، وكان أشهر أدواره مسلسل بوجي وطمطم الشهير في دور «زيكا».

بالادارة شغل الفنان ماهر سليم العديد من المناصب داخل وزارة الثقافة ، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٠، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٢، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣، ومستشار لرئيس قطاع الانتاج الثقافي عام ٢٠١٤، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠١٣.