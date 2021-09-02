أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام

Print
رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام
بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا

رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، أوضح ذلك مدير الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي.
وبين المحمادي أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وأكد أن الإدارة أعدّت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
واختتم بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم

بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم