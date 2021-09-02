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أحد فرسان المسرح المخلصين..وزيرة الثقافة تنعي الفنان ماهر سليم بكلمات مؤثرة

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أحد فرسان المسرح المخلصين..وزيرة الثقافة تنعي الفنان ماهر سليم بكلمات مؤثرة أحد فرسان المسرح المخلصين..وزيرة الثقافة تنعي الفنان ماهر سليم بكلمات مؤثرة

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نعت الفنانه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان الكبير ماهر سليم، الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ٢ سبتمبر .

وقالت «عبدالدايم»، إن الفنان ماهر سليم كان أحد فرسان مسرح الدولة المخلصين فنيا وإداريا ونموذجا جمع بين الفن والإدارة وتميز بعشقة لعملة فكان مبدعا خلوقا، وتمنت من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل الفنان ماهر على أحمد سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك في حوالى ٢٠ مسرحية منها «زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80»، وشغل العديد من المناصب الإدارية منها مدير عام مسرح الطليعة 2012، رئيس البيت الفني للمسرح 2013، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، مدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما شارك في عدد من الأعمال الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، ومنآاخر اعماله فيلم «وقفة رجالة».

المصرى اليوم

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